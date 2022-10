Sviluppo, le aree interne vogliono invertire la rotta

Ora la questione è fare presto per dotare le aree interne di quelle infrastrutture necessarie per la didattica, per i servizi di welfare, per le imprese. «Gli operatori devono dialogare con i sindaci quando ci sono problemi con le linee che passano nei loro comuni: i sindaci devono avere un interlocutore» spiega Bussone. «Vanno semplificati gli iter e rimossi i vincoli burocratici per mettere i ripetitori e la fibra».

Le green community, dalle foreste al welfare di prossimità

Un altro versante di innovazione è legato alle 35 green communities - sostenute con 135 milioni dal Pnrr - che vanno ad aggiungersi alle tre aree montane già finanziate. Partito nel 2008 il percorso delle green communities è stato inserito in una legge (221/ 2015) e mette al centro agricoltura, foreste, energia, turismo, acqua, rifiuti. «Stiamo lavorando sulla vendita dei crediti di carbonio, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano per investire 2 milioni» spiega Enrico Bini, sindaco di Castelnuovo Monti, Comune reggiano che rientra in una delle tre aree pilota a livello nazionale. Il Comune raccoglie i frutti della “La Montagna del latte” portata avanti dall’Unione montana dell’Appennino Reggiano nell’ambito della Snai che peraltro è stata rifinanziata nei mesi scorsi per il 2021-2027 (172 milioni per 43 nuove aree interne). «Negli anni passati con la Snai abbiamo investito 28 milioni - aggiunge Bini - Abbiamo puntato sul capitale umano, ci stiamo affermando come polo attrattivo per la scuola, la formazione e il lavoro, puntando sulla mobilità e sulla collaborazione con le aziende non solo turistiche ma della meccatronica». Così sono stati finanziato laboratori nella scuola e sul territorio. E in paese arrivano sempre più studenti dalle province e dalle città vicine.