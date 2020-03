Sviluppo economico e sostenibile: la sfida di ogni imprenditore

Al di là di alcune strategie di comunicazione ingannevoli, il cosiddetto greenwashing, comunicare quanto viene fatto in questo ambito lo considero sicuramente un aspetto importante, ma ritengo altrettanto importante il dialogo verso l'interno. Come? Sensibilizzando i propri dipendenti, collaboratori e clienti, influenzando positivamente la comunità dove si vive e lavora, diventando ambasciatori di sostenibilità.

Nell'ambito delle telecomunicazioni in cui opero da quasi 20 anni, tanti sono stati i cambiamenti e le innovazioni nel tempo e ora siamo in una fase di profonda trasformazione digitale, una vera rivoluzione industriale. Una delle sfide sarà proprio conciliare le nuove tecnologie con gli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, orientando correttamente processi e comportamenti.

Tanti saranno i benefici delle nuove tecnologie che permetteranno di connettere in modo nuovo miliardi di persone e dispositivi in tantissimi ambiti: automotive, sicurezza cittadina, medicina, digitalizzazione dei processi, solo per citarne alcuni.

Tutto ciò, se orientato in modo corretto, sono certo che porterà enormi benefici anche dal punto di vista dello sviluppo sostenibile. Basti pensare ad esempio al consumo ridotto di energia grazie alla velocità di trasmissione dei dati o all'utilizzo sempre minore della carta grazie alla digitalizzazione delle informazioni.

Il cambiamento deve partire da ognuno di noi, anche da piccoli gesti che possono portare a grandi cambiamenti e, a mio avviso, noi imprenditori abbiamo una responsabilità ancora maggiore; dobbiamo inventarci un nuovo modo di fare ed essere impresa, seguendo sempre una strategia precisa che valuti in modo lungimirante gli impatti delle proprie scelte, molto più che nel passato.