Sviluppo sostenibile: arriva Futuranetwork, una finestra online sul futuro che verrà L’iniziativa dell’ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Il portavoce Giovannini: «Un sito per continuare a pensare il futuro. L’agenda 2030 è sempre più la guida per il futuro»

ASviS Live: tre passi verso il Festival

Dalla crisi alla rigenerazione: un’opportunità per innovare il Paese e affrontare la fase tre, quella del rilancio dell’Italia. Il coronavirus come occasione per adottare un modello di sviluppo più sostenibile. «Abbiamo una sfida di fronte a noi. Dobbiamo fare ogni sforzo per guardare lontano. Occorre una sostanziale discontinuità attraverso investimenti pubblici e privati, un percorso partecipato in linea con i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030», ha sottolineato Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.

L’occasione è stata la diretta streaming del primo evento di “ASviS Live: tre passi verso il Festival”, la nuova iniziativa online pensata per promuovere il dibattito sulle politiche e sulle azioni da intraprendere ora per potenziare la “resilienza trasformativa” del sistema socio-economico e disegnare il futuro in linea con i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. La diretta è trasmessa anche sul sito de Il Sole 24 Ore. Ci saranno altre due tappe, il 28 maggio e il 4 giugno. Un percorso di avvicinamento condiviso verso il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, dal 22 settembre all’8 ottobre.

Online futuranetwork.eu

Nel corso della diretta è stato presentato il sito futuranetwork.eu, accessibile da oggi, 21 maggio. Il sito è stato realizzato dall’ASviS con il supporto della Fondazione Unipolis, di Harvard Business Review Italia, dell’Italian institute for the future, dell’università di Trento - Master in previsione sociale. Il sito, che si avvale della collaborazione di eminenti studiosi di futuro, economisti e altri esperti, si propone di stimolare il dibattito per orientare le scelte di oggi, comprese quelle volte a “far ripartire” il Paese dopo la crisi da Covid-19, verso un futuro sostenibile. Il sito propone articoli, studi, interviste e ricerche focalizzate sulla necessità di orientare le decisioni, comprese quelle necessarie per rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, verso un futuro sostenibile dal punto di vista economico, sociale, ambientale e istituzionale, adottando una visione sistemica.

Giovannini: un sito per continuare a pensare il futuro

«Un sito per continuare a pensare il futuro. L’agenda 2030 è sempre più la guida per il futuro - ha spiegato Enrico Giovannini, portavoce di ASviS -. Oggi sono più che mai necessarie scelte per migliorare il domani di tutti noi, dei nostri figli e nipoti, accogliendo pienamente la prospettiva della sostenibilità nelle sue implicazioni sociali, ambientali, economiche e di governance. Il futuro si sceglie oggi».