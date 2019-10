Sviluppo sostenibile: aumenta la consapevolezza globale, ma l’Italia è in affanno Il Rapporto Asvis 2019 racconta le luci e le ombre che separano l’Italia dal conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, rispetto ai quali l’Italia è in ritardo di Nicoletta Cottone

Sviluppo sostenibile. Obiettivo 14 – Oceani

É una sfida contro il tempo. Per 21 dei 169 target previsti dall’Agenda 2030 il raggiungimenrto degli obiettivi è fissato fra un anno, nel 2020. E il Rapporto Asvis 2019, presentato a Roma, racconta le luci e le ombre che separano l’Italia dal conseguimento di questi obiettivi, rispetto ai quali l’Italia è in ritardo. E probabilmente si premerà sull’acceleratore visto che, con l’avvio del nuovo governo Conte bis, lo sviluppo sostenibile è entrato con prepotenza nell’agenda politica italiana.

Giovannini: ok Conte ma sostenibilità in legge di Bilancio

Sulla sostenibilità dal nuovo esecutivo arrivano segnali incoraggianti, ma serve una legge annuale per lo sviluppo sostenibile già in questa Legge di Bilancio. «L’Italia deve prepararsi adeguatamente, così da poter beneficiare delle risorse che la Ue investirà nella direzione della sostenibilità», ha sottolineato il portavoce dell’Asvis, Enrico Giovannini.

Nel Rapporto Asvis segnala miglioramenti in nove aree - salute, uguaglianza di genere, condizione economica e occupazionale, innovazione, disuguaglianze, condizioni delle città, modelli sostenibili di produzione e consumo, qualità della governance e pace, giustizia e istituzioni solide e cooperazione internazionale -, siamo stabili, con situazione invariata in due aree - educazione e lotta al cambiamento climatico -, ma peggioriamo in sei aree: povertà, alimentazione e agricoltura sostenibili, acqua e strutture igienico-sanitarie, sistema energetico, condizione dei mari ed ecosistemi terrestri.

La cabina “Benessere Italia”

Il Report targato Asvis ricorda che a quattro anni dalla firma dell’Agenda 2030, qualche passo in avanti è stato fatto. A partire dalla costotuzione della cabina di regia “Benessere Italia” per «coordinare, quindi monitorare, misurare e migliorare le politiche di tutti i ministeri nel segno del benessere dei cittadini».