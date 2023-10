Sviluppo sostenibile, Giovannini: Italia “fuori linea” rispetto ai 17 obiettivi da centrare entro il 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’Italia è “fuori linea” rispetto al conseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Per sei obiettivi la situazione è addirittura peggiorata, per tre è stabile e per otto si registrano miglioramenti contenuti». Lo segnala Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Asvis, alla presentazione dell’ottavo rapporto Asvis “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, lo strumento con cui l’Alleanza analizza annualmente lo stato di avanzamento del Paese verso la realizzazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite.

L’Italia non ha scelto l’Agenda come mappa per uno sviluppo pienamente sostenibile

Il report avanza anche una serie di proposte per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il rapporto è frutto del lavoro di mille esperte ed esperti, provenienti dalle oltre 320 organizzazioni aderenti all’Alleanza, per dare un quadro delle iniziative introdotte finora nel mondo, in Europa e in Italia a favore dello sviluppo sostenibile. «L’Italia - dice Giovannini - in questi otto anni non ha scelto in modo convinto e deciso l’Agenda 2030 come mappa per realizzare unio sviluppo pienamente sostenibile».

L’Agenda 2030 è in pericolo

E l’Italia è in buona compagnia: «a metà percorso la promessa dell’Agenda 2030 è in pericolo», per usare le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. «Solo nel 12% dei casi si è sulla buona strada per raggiungere i valori obiettivo. Più della metà, invece, nonostante qualche progresso, sono “moderatamente o gravemente fuori strada” e circa il 30% non ha fatto registrare alcun avanzamento o si trova oggi in una condizione peggiore di quella del 2015».

Nel 2030 vivranno in povertà estrema oltre mezzo miliardo di persone

Di questo passo, si legge nel report, nel 2030 vivranno ancora in povertà estrema oltre mezzo miliardo di persone; oltre 80 milioni di bambine e bambini non andranno a scuola e 300 milioni non saranno in grado di leggere e scrivere; stanno accelerando rispetto alle valutazioni di pochi anni fa, le emissioni di gas climalteranti continueranno a crescere e i danni da cambiamenti climatici saranno sempre più elevati in tutte le parti del mondo; la temperatura media, già aumentata di 1,1°C rispetto ai livelli preindustriali, raggiungerà il limite di 1,5° previsto dagli Accordi di Parigi nel 2034, non più nel 2050, e continuerà a crescere. E ancora, nel 2030 circa 660 milioni di persone saranno ancora senza elettricità e quasi due miliardi fanno ancora affidamento su combustibili fossili e altre pratiche inquinanti; potrebbero volerci almeno 25 anni per fermare la deforestazione, mentre almeno un milione di specie, su otto milioni oggi conosciute, rischia l’estinzione.