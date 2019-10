Sviluppo sostenibile: la tua regione che cosa fa?

GUARDA IL VIDEO - Sviluppo sostenibile. Obiettivo 4 – Istruzione

Valle d’Aosta: bene istruzione e consumo, peggiora la salute

La Valle d’Aosta presenta significativi miglioramenti per i Goal 4 (Istruzione) e 12 (Consumo), mentre peggiora in modo significativo per i Goal 3 (Salute) e 8 (Lavoro). Il peggioramento del Goal 3 è causato dall’aumento della mortalità per suicidio e della lesività grave per incidente stradale che passa dal 12,6 per 100mila persone nel 2012 al 32,2 per 100mila nel 2017. L'Obiettivo 8 diminuisce a causa del peggioramento del tasso di disoccupazione e dell'aumento della quota di part time involontario sul totale degli occupati. Il Goal 4 è l'obiettivo che mostra l'incremento maggiore dal 2010 al 2017 (+23%) grazie all'aumento della

percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nelle quattro settimane precedenti (raddoppiato

in sette anni) e della quota di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario.

Liguria: migliorano parità, innovazione e consumo, male salute

La Liguria migliora fortemente per i Goal 5 (parità), 9 (innovazione) e 12 (consumo). L'indicatore composito che registra la crescita più ampia è quello relativo al Goal 12 (+19%) grazie al miglioramento degli indicatori elementari relativi ai rifiuti (in particolare, la percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti e la quota di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che raddoppia nell'arco dei sette anni). Il Goal 9 vede una crescita superiore all'11% dovuta all'aumento dei ricercatori (in equivalente tempo pieno) e della percentuale di famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile. Il Goal 3, relativo alla salute, deve il suo deterioramento all'aumento della lesività grave per incidente stradale, che raddoppia nell'arco di tempo considerato, e alla diminuzione della copertura vaccinale antinfluenzale per gli over 65.

