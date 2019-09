Sviluppo tecnologico e difficoltà di reclutamento di Davide Possi

Fra gli argomenti più popolari in questo periodo c'è lo sviluppo della tecnologia 5G, sia in termini di opportunità che di criticità, ma non solo: il digitale, il cloud, il social marketing sono tutti ambiti in crescita che permettono l'ingresso, nel mercato del lavoro, di nuove figure professionali.

L'entusiasmo la fa da padrone di fronte alle meraviglie del progresso: tutto più semplice e più smart, tutto connesso in un continuo interscambio di dati e informazioni. Non c'è ambito che non sia abbracciato dal cambiamento, tant'è che si parla di cambiamento epocale. Si parla di latenza bassissima e di velocità garantita per tutti a prescindere dall'affollamento e si arriverà a supererare 10 volte quella attuale. L'altra faccia della medaglia è la preoccupazione riguardante la sicurezza, di fronte alla quale numerosi studi stanno approfondendo la questione per tutelare tutti gli utilizzatori.

Ai nostri occhi sta diventando normalità quello che fino a ieri era fantascienza: robot utilizzati in agricoltura per preservare le coltivazioni e individuare quasi in tempo reale anomalie o eventuali aggressioni da patogeni ed insetti; in ambito sanitario/medicale la realtà aumentata insieme all'intelligenza artificiale e alla connessione renderà possibili sia diagnosi immediate che interventi a distanza; le città dialogheranno con i cittadini per avere informazioni su qualsiasi servizio dalla viabilità ai parcheggi fino ad arrivare all'affluenza a musei ed uffici. L'utilizzo della domotica per avere le case sempre più smart ha già preso piede e la crescita è prevista in modo esponenziale.

Ma siamo pronti ad accettare questo cambiamento in ogni ambito della nostra vita, compreso quello del mercato del lavoro?

La risposta è: “Non tutti”.