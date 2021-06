Svizzera, bocciati i quesiti ambientalisti: no alla riduzione delle emissioni di Co2

2' di lettura

In Svizzera nelle elezioni politiche di due anni fa i Verdi hanno guadagnato parecchio terreno, ma buona parte degli elettori elvetici, pur apprezzando alcuni temi proposti dagli ecologisti, resta evidentemente contraria a soluzioni sull'ambiente che avverte come eccessive, radicali. Questo almeno è quanto emerge dai risultati delle votazioni popolari di questo 13 giugno, nelle quali i temi ambientalisti erano in un modo o nell'altro al centro della scena.

Nella Confederazione elvetica sono state respinte le due iniziative che puntavano a mettere fuori gioco i pesticidi sintetici, entrambe con circa il 60% di no. Per quel che riguarda la nuova legge federale per la riduzione del Co2, che molti sondaggi nei mesi scorsi avevano dato come vincente, c'è stato invece un testa a testa tra favorevoli e contrari, che si è concluso con la vittoria di misura del no, che ha avuto la meglio con circa il 51%; il no è risultato più forte in particolare nelle campagne e nelle città piccole e medie, il sì ha invece registrato punti di forza soprattutto nelle maggiori città.

L'iniziativa “Per acqua potabile pulita e cibo sano” mirava a vietare sovvenzioni per chi in agricoltura e allevamento impiega pesticidi e fa uso profilattico di antibiotici. L'iniziativa “Per una Svizzera senza pesticidi sintetici” era in sintonia con la precedente e puntava al divieto di queste sostanze nella produzione agricola elvetica e alla proibizione, anche, di importare a fini commerciali derrate alimentari derivanti dall'utilizzo delle stesse sostanze.

Il Governo svizzero e la maggioranza del Parlamento federale si sono schierati per il no a queste due iniziative, indicandole come eccessive e sottolineando come già esistano limitazioni e controlli sui pesticidi. Governo e Parlamento hanno invece sostenuto la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul Co2), che prevedeva anche una maggiore imposizione fiscale anti Co2 in alcuni segmenti - ad esempio nell'aggregato carburanti-trasporti, sulla base del principio “chi inquina paga” - abbinata a incentivi per investimenti e nuove tecnologie. Per Berna si trattava di uno strumento utile per cercare di raggiungere gli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi sul clima.

Su questa legge ci sono state critiche sia a destra che a sinistra, contro si sono schierati da una parte un comitato che l'ha indicata come strumento di maggiore burocrazia e dall'altra settori di ambientalisti che l'hanno invece indicata come strumento ancora insufficiente nella lotta contro il cambiamento climatico.