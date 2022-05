Svizzera. Da Domodossola a Berna sul Trenino Verde delle Alpi

Si parte da Domodossola percorrendo la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg nel cuore della Svizzera autentica per arrivare a Berna a bordo del Trenino Verde delle Alpi. Il trenino si inerpica in montagna offrendo visioni panoramiche attraverso ampie finestre sulle terrazze soleggiate del Vallese e le montagne dell’Oberland Bernese con Kandersteg. Poi da norda si comincia la discesa verso il lago di Thun e raggiunge, in poco più di 2 ore, Berna capitale federale della Svizzera con la sua città vecchia patrimonio UNESCO. L'esperienza di viaggio è molto più ampia perché sono tante le destinazioni lungo la tratta del treno che invitano a fermarsi e a vivere avventure indimenticabili come il giro dei laghi in battello, una passeggiata all'insegna della cultura e shopping nella città vecchia di Berna, rigenerarsi ai bagni termali, respirare l'aria di montagna al lago di Oeschinen e molto altro.

