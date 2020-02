Svizzera Sassone

Svizzera Sassone (Credits Holidu via Pixabay)

Con il Parco Nazionale della Svizzera Sassone, anche la Germania viene rappresentata nella top ten dei parchi nazionali più popolari in Europa. Il paesaggio roccioso delle montagne di arenaria delle Elbsandsteingebirge non ha rivali in Germania e il motto del parco nazionale: “Rocce bizzarre, gole selvagge” rende certamente giustizia all’aspetto caratteristico del paesaggio. Chi visita la Svizzera Sassone e percorre le tappe della famosa Via dei Pittori, capirà subito come Caspar David Friedrich e altri romantici hanno preso ispirazione per creare i loro capolavori. Il Parco Nazionale è costituito da tre zone protette e da una zona centrale. In quest’ultima si applica un divieto rigoroso, e chi si allontana dai percorsi rischia una multa