Svizzera sempre più «crypto-friendly». Nei McDonald’s a Lugano si paga in bitcoin

Al McDonald’s si potrà pagare con bitcoin. Nella città di Lugano. La novità è frutto della partnership tra il Comune svizzero e Tether, la società che emette Usdt, la stablecoin agganciata al dollaro al momento la più utilizzata nell’universo delle criptovalute. Un nuovo passo avanti dell’iniziativa “Plan B”, pensata per scalare l’adozione di bitcoin e stablecoin a Lugano e accelerare l’uso delle criptovalute.

Un primo accordo è stato firmato all’inizio del 2022 tra Lugano e Tether per integrare i servizi di pagamento esistenti con bitcoin e stablecoin controllate. «Abbiamo lavorato insieme per garantire che l’infrastruttura tecnologica sia in atto per supportare questo e oggi vediamo tutto questo duro lavoro arrivare a buon fine» ha dichiarato Paolo Ardoino, Chief Technology Officer di Tether.

Oltre a McDonald’s vi sono altri commercianti che hanno aderito all’iniziativa. La città prevede di ampliare il bouquet di attività pronte ad accettare bitcoin, theter e Lvga (la stablecoin della città di Lugano) e ha in programma di servire oltre 2.000 clienti prima della conferenza del Bitcoin World Forum, in programma 28 al 29 ottobre. Sono in piedi anche collaborazioni con le università per aumentare l’educazione culturale e finanziaria verso l’utilizzo delle criptovalute.

L’iniziativa è ambiziosa e punta ad estendere i pagamenti crittografici ad altri servizi, fra cui i biglietti del parcheggio, i servizi pubblici e le tasse scolastiche degli studenti. I residenti di Lugano potranno anche pagare le tasse utilizzando le criptovalute. L’obiettivo è mostrare le potenzialità della blockchain e favorire l’adozione di massa.

Il matrimonio tra Svizzera e criptovalute è sempre più solido. Il Canton Zugo, soprannominato Crypto Valley, ospita ad oggi 433 startup crittografiche, circa la metà delle 960 nel Paese.