Svizzera, exploit dei Verdi. Calano destra e socialisti I Verdi hanno invece quasi raddoppiato la loro quota di voti passando dal 7,1% al 12,7 per cento e collocandosi al quarto posto a livello nazionale

Al centro Regula Rytz, la presidente dei Verdi svizzeri dopo l’annuncio dei primi risultati che confermano l’avanzata del suo partito (Afp)

1' di lettura

Avanzano i Verdi, cala la destra. Sono queste le prime indicazioni del voto in Svizzera. Secondo una proiezione a livello nazionale, il partito nazionalista Udc, noto per la sua linea dura sull'immigrazione, ha perso circa 3 punti, collocandosi al26,3 per cento ma mantenendo la prima piazza.



I Verdi hanno invece quasi raddoppiato la loro quota di voti passando dal 7,1% al 12,7 per cento e collocandosi al quarto posto a livello nazionale davanti ai cristiano-democratici. Il conteggio finale delle votazioni sarà pubblicato più tardi nel corso della giornata. Se si aggiunge il Partito dei Verdi Liberali, che è dato anch’esso in forte crescita (dal 4,6 al 7,6%), la galassia verde sfonda il 20 per cento.

Cala invece il partito socialista, dal 18,8% al 16,5% e in maniera meno netta quello liberale (dal 16,1 al 15,2%).



Il risultato conferma dunque le previsioni della vigilia, con il successo delle forze ecologiste. Un effetto a catena delle proteste climatiche del venerdì di Greta Thunberg per il futuro, che ha portato a dimostrazioni in tutta la Svizzera.



Un sondaggio condotto all'inizio di questo mese ha rilevato che il cambiamento climatico è la principale preoccupazione degli elettori elvetici.