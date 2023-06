Svolta green della Svizzera: «Sì» al referendum per salvare i ghiacciai

Il piano stanzia oltre 3 miliardi di franchi svizzeri (3,357 miliardi di dollari) per aiutare le aziende e i proprietari di case a rinunciare ai combustibili fossili.

I sostenitori del piano sostengono che la Svizzera sarà duramente colpita dal riscaldamento globale e che sta già vedendo gli effetti negativi dell’aumento delle temperature sui suoi famosi ghiacciai.

Ghiacciai da salvare

I ghiacciai alpini hanno registrato uno scioglimento record lo scorso anno, perdendo oltre il 6% del loro volume e allarmando gli scienziati che affermano che una perdita del 2% sarebbe stata considerata estrema.

Esperti come Matthias Huss, glaciologo presso l’Istituto svizzero di tecnologia di Zurigo, hanno iniziato a pubblicare sui social media fotografie drammatiche di ghiacciai in ritirata e frane dovute allo scioglimento del permafrost, per evidenziare i cambiamenti in atto nelle Alpi. «Agiamo finché possiamo ancora prevenire il peggio», ha scritto di recente Huss su Twitter.

Svizzera, attivista climatico si incolla con le mani a un set televisivo

Il capitolo fiscale

Il quesito sulla minimun tax per le multinazionali ha risvolti sia economici che politici. I cittadini elvetici sono chiamati a pronunciarsi in votazione popolare sul progetto Ocse-G20 che riguarda l’aliquota minima del 15% per le imprese multinazionali. La gran parte dei Cantoni svizzeri sin qui ha applicato aliquote inferiori.