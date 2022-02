Svolta Belgio: arriva la settimana lavorativa di 4 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Rivoluzione nelle norme sul lavoro in Belgio, con un’intesa nel Governo federale per una vasta riforma che prevede tra l’altro la possibilità di spalmare le ore settimanali di un contratto a tempo pieno su 4 giorni lavorativi, guadagnando un giorno in più di riposo alla settimana.

Saranno “progressi concreti per tutti i lavoratori!”, ha twittato il ministro del Lavoro Pierre-Yves Dermagne annunciando l’intesa dopo la faticosa trattativa al comitato ministeriale.

Loading...

Cosa prevede la riforma

Il nuovo assetto prevede «️il diritto concreto alla formazione, una protezione dei lavoratori delle piattaforme digitali, equilibrio tra vita professionale e privata, e misure di rafforzamento dell’occupazione».

La nuova flessibilità dell’orario, pensata anche come supporto alla genitorialità, potrà consentire ai lavoratori in Belgio di chiedere di lavorare più ore una settimana per farne meno quella successiva.

Diritto alla formazione

Le nuove regole prevedono poi l’introduzione di un vero e proprio diritto alla formazione, con la richiesta ad esempio di un piano per sviluppare le competenze dei lavoratori a tutte le aziende con più di 20 dipendenti.