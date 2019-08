Svolta della Corporate America: «Basta con la supremazia degli azionisti» Gli azionisti, è il nuovo motto, vanno considerati alla pari dei lavoratori, dei clienti, dei fornitori e delle comunità in cui si opera. Gli investitori, insomma, sono solo uno dei 5 «stakeholders» di cui le imprese devono tenere conto nell’ambito delle loro attività

Creare ricchezza per i propri soci non è più la sola priorità per i Ceo d'America. La Business Roundtable, un gruppo di amministratori delegati delle principali aziende Usa, ha diffuso un comunicato offrendo una nuova definizione di “scopo di un'azienda”.

Gli azionisti, è il nuovo motto, vanno considerati alla pari dei lavoratori, dei clienti, dei fornitori e delle comunità in cui si opera. Gli investitori, insomma, sono solo uno dei 5 «stakeholders» di cui le imprese devono tenere conto nell’ambito delle loro attività.

Invece che servire prima di tutto i propri azionisti massimizzando i profitti, la nuova idea di “corporation” prevede investimenti nei dipendenti, valore per i consumatori, una gestione etica delle relazioni con fornitori e sostegno alle comunità locali dove le aziende operano. Questi sono i nuovi impegni dei 181 Ceo parte della Business Roundtable (tra loro ci sono colossi come Amazon, General Motors e Jp Morgan, per ricavi totali annui di 7mila miliardi di dollari) a cui si aggiunge «la generazione di valore di lungo termine per i soci, che forniscono il capitale che permette alle nostre aziende di investire, crescere e innovare. Ci impegnano alla trasparenza e al coinvolgimento dei soci». Sul fronte dei dipendenti, il gruppo cita “compensi giusti” e la fornitura di “benefit importanti” ma anche training e istruzione “per sviluppare nuove competenze in un mondo in rapido cambiamento”. Nei confronti dei fornitori, “grandi e piccoli”, la Corporate America vuole agire come un “buon partner”.

