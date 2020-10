Svolta dell’Opec: domanda di petrolio al picco tra vent’anni

Il picco di domanda petrolifera previsto dall’Opec è di 109,3 milioni di barili al giorno nel 2040, dai 90,7 mbg stimati per il 2020, su cui pesa l’effetto della pandemia, che tuttora frena i trasporti aerei e che per mesi ha paralizzato in molti Paesi il traffico su strada e le attività industriali. L’anno scorso la domanda si era attestata a 99,7 mbg.

Gli effetti del Covid

L’Organizzazione rimane insomma ottimista (dal suo punto di vista, è chiaro) sulle sorti del petrolio. Alcuni analisti e addirittura alcune compagnie petrolifere – come Bp – ritengono che il Covid abbia dato un colpo definitivo alla domanda di greggio, che a questo punto potrebbe non risalire mai più ai livelli di un tempo: il picco della domanda, in pratica, ci sarebbe già stato.

Altre previsioni collocano il punto di svolta intorno al 2025-2030, in ogni caso molto prima di quanto l’Opec non pensi. Ma il fatto che l’Organizzazione abbia iniziato pubblicamente a parlare di declino del petrolio non dovrebbe essere sottovalutato, anche perché si tratta molto probabilmente solo di un punto di partenza.

«Il clima e le politiche ambietali continueranno a determinare il futuro dell’energia», ha dichiarato il il segretario generale Mohammed Barkindo. «In una prospettiva di lungo termine vediamo che le rinnovabili e il gas avranno un’importanza crescente nel soddisfare la futura domanda».

«C’è molto margine per una maggiore implementazione di misure di efficienza energetica», si legge nel rapporto. «E questo potrebbe potenzialmente ridurre la domanda di petrolio a livelli molto più bassi in futuro».