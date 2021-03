Svolta digital ma restano le falle in banca dati Dall'app «Io» spuntano veicoli rubati già da tempo annotati al Pra

Dove vai se l’identità digitale non ce l’hai? L’emergenza coronavirus ha accelerato i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, tanto che lo Spid è stato già indispensabile anche in operazioni legate all’acquisto di mezzi di trasporto: nel 2020 lo è stato per fruire dei bonus sull’acquisto di bici e monopattini e ora (si veda la pagina accanto) lo è per accedere ai nuovi incentivi rottamazione della Regione Lombardia. Ma la burocrazia dell’auto non è ancora pronta a un simile salto.

Non parliamo dei consueti tilt dei siti della pubblica amministrazione durante i click day per accaparrarsi i bonus, ma di qualità delle banche dati. Problema pluridecennale che emerge anche sull’app «Io», uno dei pilastri dell’operazione digitalizzazione. L’app mostra anche quali sono i veicoli che risultano intestati all’utente. Ma così a qualcuno sono apparse anche auto e moto di cui gli interessati avevano subìto il furto vent’anni fa annotandolo regolarmente al Pra, come risulta da documenti cartacei che danno conto di operazioni svolte dagli addetti direttamente con modalità informatiche in banche dati già all’epoca elettroniche. Dunque, il problema non dipende dalla sopravvivenza di polverosi archivi cartacei. Sarà per caso colpa della storica dicotomia fra gli archivi di Motorizzazione e Pra, che nemmeno la riforma Madia della pubblica amministrazione è riuscita a polverizzare?

