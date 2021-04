Svolta digitale anche per E.Marinella, la cravatta di attori, politici e vip

4' di lettura

«Abbiamo cercato di potenziare il nostro e-commerce che si stava strutturando. Il focus, quindi, si è spostato sulla vendita a distanza, direttamente tramite il nostro sito, oppure via mail o telefono». Ne parla Maurizio Marinella, ad della E. Marinella, centenario marchio napoletano noto per le cravatte che hanno indossato politici, attori e vip di tutto il mondo. E, per chi conosce imprenditore e impresa, è facile comprendere che il Covid ha portato una vera rivoluzione nell’azienda, da tempo restia a metodi di vendita diversi da quelli in presenza nello storico negozio di piazza Vittoria e negli altri monomarca.



Quali novità resteranno oltre la pandemia?

Loading...

Resterà certamente l’e-commerce che ci sta dando grandi soddisfazioni. Abbiamo forze giovani che danno un valore aggiunto, facendoci osservare le cose da un'altra prospettiva. Da qualche anno mio figlio Alessandro, quarta generazione della famiglia, è entrato in azienda e ha portato con sé una visione attuale e molto più orientata ai social e al digital, che sto imparando a conoscere e ad apprezzare, con un modo diverso di comunicare il prodotto e il brand.

Quali cambiamenti avete introdotto nei negozi o negli ambienti di lavoro (uffici e impianti produttivi)?

Abbiamo affrontato i cambiamenti comuni a tutti, cercando di adeguare gli spazi per garantire la distanza di sicurezza. Abbiamo anche ridotto il personale presente per rispettare il numero di persone autorizzate negli ambienti. Il nostro negozio è molto piccolo, si possono immaginare i disagi per noi e per la clientela, ma ovviamente le regole vanno rispettate rigorosamente.