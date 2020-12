Svolta digitale: la nuova Italia in 10 pagelle Tra i primati: Spid a Viterbo, Pago Pa a Monza, e-commerce a Milano. Restano i divari al Sud, anche se a Bari e Potenza è record di fondi europei spesi per l’Agenda digitale di Michela Finizio

3' di lettura

Prima della pandemia eravamo il Paese europeo con il maggiore utilizzo di contanti. Prima della pandemia lo smart working era un miraggio e si puntava sui tornelli per regolare ingressi e uscite. Oggi, invece, parliamo di c ashback e il lavoro da remoto, con il cloud e le riunioni virtuali, è realtà anche per gli uffici pubblici. Ecco due esempi di come la pandemia ha dato una svolta alla digitalizzazione delle nostre vite.

La geografia dell’Italia digitale, però, non è per niente scontata. E l’arrivo del virus non ha trovato tutti pronti allo stesso modo. Per questo motivo abbiamo scelto di inserire nell’indagine sulla Qualità della vita 2020 dieci indicatori capaci di raccontare questa svolta. «Le città che negli ultimi anni hanno investito di più nell'innovazione dei processi - afferma Gianni Dominici, direttore generale Fpa (si veda articolo a destra sull’IcityRank) - sono quelle che hanno saputo dare una risposta migiore in piena pandemia alle esigenze dei cittadini»

Dallo Spid a Pago Pa

Bonus e ristori hanno “digitalizzato” in tempi record i rapporti tra cittadini e uffici pubblici. Entro il 28 febbraio 2021, in base all’articolo 24 del Dl Semplificazioni, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno consentire l’accesso con Spid oppure carta di identità elettronica (Cie). Nel frattempo, da gennaio al 30 settembre 2020, siamo passati da 5,7 milioni di a 13,7 milioni di Spid erogate, per un totale di 72,2 milioni di autenticazioni effettuate. Ma la “copertura” sul territorio è a macchia di leopardo. Si contano in media 375 identità digitali attive ogni mille abitanti a Viterbo, 285 a Bolzano oppure 267 a Roma, rispetto a una media nazionale di 143. Ci sono, poi, territori meno coperti: nella provincia di Sud Sardegna ci sono solo 9 Spid emesse ogni mille abitanti, a Vicenza 27, a Belluno 116.

In parallelo prosegue da giugno 2016 la corsa al rilascio delle Cie: sono circa 17 milioni le carte in circolazione, ma solo 400 enti hanno abilitato l’accesso ai servizi con questo strumento (contro i 5.299 che prevedono Spid). Si va da una copertura del 4,3% della popolazione a Bolzano, dove a giugno è stato approvato il rilascio di una carta italo-tedesca per tutelare le minoranze linguistiche, al 35,8% di Napoli.