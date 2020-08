Svolta espansiva Fed: l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% La Banca centrale Usa adotta una nuova strategia che si tradurrà in una politica monetaria strutturalmente più espasiva, e per periodi più lunghi, rispetto a quella prevedibile fino a oggi di Riccardo Sorrentino

La Fed modifica i propri obiettivi di politica monetaria. In occasione del Simposio di Jackson Hole - quest’anno tenuto, in realtà, in streaming a causa dell’epidemia - la banca centrale Usa ha annunciato i risultati della revisione della propria strategia. I due obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi, fissati dalla legge, sono ovviamente rimasti confermati. La revisione, ha spiegato nel suo intervento al Simposio il presidente Jerome Powell, è stata approvata all’unanimità dal Fomc, il Comitato di politica monetaria.

Il cambiamento più significativo riguarda l’obiettivo della stabilità dei prezzi. La Fed ha ufficialmente adottato un average inflation targeting. Non punta più, quindi, a ottenere un’inflazione del 2%, ma «un’inflazione pari in media al 2% nel tempo». Questo significa, ha spiegato la stessa Fed, che «in seguito a periodi in cui l’inflazione è stata persistentemente al di sotto del 2%, una politica monetaria appropriata punterà verosimilmente a ottenere un’inflazione moderatamente superiore al 2%».

L’innovazione «riflette esplicitamente - ha spiegato la Fed - le sfide poste alla politica monetaria da una situazione di tassi di interesse persistentemente bassi». Negli Usa e nel resto del mondo, ha aggiunto la banca centrale Usa, sono ora sottoposte al vincolo dei “tassi zero” - lo zero lower bound - molto più che nel passato.

Per la massima occupazione non è stato indicato un obiettivo numerico preciso: «Non è direttamente misurabile e cambia nel tempo per ragioni non legate alla politica monetaria» ha spiegato Powell. Anche in questo caso c’è stato un’importante innovazione. Nella precedente formulazione, la Fed avrebbe dovuto tener conto delle «deviazioni» in genere, in alto come in basso dal livello massimo sostenibile (non inflazionistico). In futuro dovrà invece contrastare gli «shortfalls», solo le situazioni in cui l’occupazione effettiva sia inferiore al livello massimo.

L’idea di fondo è che, a differenza che nel passato, una forte riduzione della disoccupazione non porta a pressioni inflazionistiche da contrastare. Durante l’era Greenspan, per esempio, il solo riavvicinarsi del tasso di disoccupazione a quello che era considerato il livello “naturale” spingeva la Fed ad alzare i tassi, penalizzando l’attività economica tutta: Oggi, come ha mostrato l’esperienza degli ultimi anni, non è più necessario. La politica monetaria, pur dando - di fatto, nel sistema Usa - priorità all’obiettivo di inflazione, ha attualemente maggior spazio per tentare di sostenere l’occupazione abbassando le condizioni di finanziamento delle imprese.