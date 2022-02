Svolta nella fusione nucleare: quantità record di energia da un test europeo

Un passo verso un nuovo futuro, che potrà contare su una fonte di energia pulita, e «un grande momento» per la ricerca in questo campo: così commenta il risultato ottenuto dal reattore sperimentale Jet Tony Donné, responsabile del programma europeo sulla fusione nucleare Eurofusion. Entusiasta anche Alessandro Dodaro, responsabile del Gruppo di Ricerca italiano nell’ambito di Eurofusion e direttore del dipartimento Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell’Enea, per il quale il record di Jet «potrà convincere anche i più scettici».

«Se possiamo mantenere la fusione per cinque secondi, possiamo farlo per cinque minuti e poi per cinque ore nelle macchine future», ha osservato Tony Donné.

La fusione nucleare è sempre stata guardata con scetticismo per la lentezza dei suoi progressi, tuttavia negli ultimi anni ha di nuovo suscitato interesse come strumento per combattere il cambiamento climatico.

L’energia da fusione nucleare infatti non emette gas serra. Una piccola quantità di combustibile potrebbe teoricamente alimentare una casa per centinaia di anni.

Un risultato chiave e un sucesso europeo verso la fusione nucleare: così la Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza, ha commentato la produzione di energia da parte del reattore sperimentale europeo Jet. «I risultati che oggi vengono annunciati attestano il raggiungimento di un obiettivo estremamente importante», osserva in una nota, riferendosi alla «conferma sperimentale su Jet che in una configurazione tokamak è possibile ottenere elettricità da fusione». Si tratta, osserva, di «un passo cruciale verso la produzione in futuro di energia abbondante ed eco-sostenibile».

Una «clamorosa conferma» che la ricerca sulla fusione nucleare è sulla strada giusta: così il direttore generale delprogetto Iter, Bernard Bigot, commenta il risultato del reattore europeo Jet. «Un processo di reazione di fusione in deuterio e trizio, sostenuto a questo livello di potenza, prossima alla scala industriale, rappresenta una clamorosa conferma per tutti coloro che sono impegnati nella ricerca sulla fusione a livello globale», osserva. I risultati di Jet, aggiunge, sono per Iter «un forte elemento di fiducia nel fatto che siamo sulla strada giusta nel percorso verso la dimostrazione della piena potenza di fusione».