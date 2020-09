Svolta per gli standard Esg, in campo le Big Four Documento di Kpmg, Pwc, Deloitte ed EY su criteri comuni di rendicontazione di Vitaliano D'Angerio

Standard comuni di rendicontazione Esg (ambiente, sociale, governance). Li chiede il mercato da anni per riclassificare e, soprattutto, comparare le informazioni non finanziarie. A dare una svolta in questa ricerca del Sacro Graal, sono state le Big Four, le quattro società più grandi al mondo nella revisione contabile. Kpmg, Deloitte, Pwc ed EY si sono sedute a un tavolo (ed è la prima volta che avviene) sotto il coordinamento dell’International Business Council (Ibc), guidato da Brian Moynihan, ...