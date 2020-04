Svolta per la birra artigianale Ora gli affari si fanno online Chiusi ristoranti, pub ed enoteche: l'unica via distributiva da percorrere è quella dell'e-commerce. La padovana Crak Brewery consegna a casa birra al luppolo refrigerata di Nicola Brillo

Imbottigliamento nella fabbrica di 32 Via dei Birrai

4' di lettura

Il mondo della birra artigianale si sta confrontando con una sfida enorme, quella di sopravvivere ai tempi del Coronavirus. Chiusi ristoranti, pub ed enoteche: l’unica via distributiva da percorrere è quella dell’e-commerce.

Per i microbirrifici arrivare sugli scaffali della grande distribuzione è infatti un’impresa impossibile. «Non è la grande distribuzione il nostro territorio – spiega Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai, che unisce 361 piccoli birrifici indipendenti in Italia - è un canale improponibile per le nostre dimensioni. Invece ci sono ancora spazi da conquistare nel sistema Horeca classico ed enoteche. Per fronteggiare l’emergenza Cononavirus oggi molte realtà si stanno organizzando con la vendita attraverso gli e-shop».

Le piccole realtà artigiane stanno infatti vivendo con enorme difficoltà questo periodo e si organizzano (o potenziano) il proprio canale distributivo online per resistere. Lo scoglio più importante, dopo saper fare un buon prodotto (e non è scontato), è sempre quello distributivo. E a Nordest si sperimentano varie soluzioni.

Il fenomeno microbirrifici è scoppiato nel 2015 con la nascita di numerose piccole aziende artigianali, l’anno scorso invece c'è stata una leggera flessione nel numero. «A distanza di 5 anni stiamo assistendo al consolidamento delle imprese – prosegue Ferraris -. Non nascono più realtà come una volta, ma ora le aziende cominciano a strutturarsi e a mettere in atto azioni commerciali importanti».

Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai, che unisce 361 piccoli birrifici indipendenti in Italia

I birrifici associati a Unionbirrai sono 40 in Veneto, 11 in Friuli e 10 in Trentino. «A Nordest c’è un numero importante di birrifici, molte realtà locali forti sul territorio e riconosciute dai clienti – prosegue Ferraris -. Il Triveneto è un territorio estremante interessante, dove vi sono realtà di livello altissimo, e consumatori attenti alla proposta di birra di qualità».