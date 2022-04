Svolta maschile: la moda supera i generi incrociando passato e futuro

«Le persone si sono sempre vestite in modo fluido. Scegliendo i capi e gli abbinamenti, volevamo trovare esempi storici che lo dimostrassero», dice la co-curatrice Rosalind McKever. «Il che è influenzato da diversi fattori». Coote, per esempio, ha usato un lungo mantello per rappresentare il potere, lo status, la ricchezza – il rosso era notoriamente una cromia costosa da realizzare in quel periodo. McKever fa notare anche una serie di gilet maschili in seta colorata del XVIII secolo, sempre appartenenti alla collezione del V&A. «È interessante riflettere sul menswear proprio nel momento in cui il settore si sta allontanando da una concezione binaria di moda, maschile-o-femminile», spiega. «Ci sono opere significative ancora oggi, che riflettono i grandi quesiti dello stile maschile contemporaneo. E, se si parla di coraggio, alcuni pezzi hanno un'audacia straordinaria». Si pensi a certe interpretazioni sovversive della mascolinità, all'esuberante Beau Brummell. Come suo equivalente contemporaneo verrà in mente Harry Styles. Entrambi i look sono rappresentati in mostra, incluso il completo di velluto blu elettrico di Gucci, indossato da Styles nel 2019.

Trench in velluto e pantaloni in lino, entrambi WALES BONNER. Polo in maglia di cotone bouclé, SALVATORE FERRAGAMO(630 €). Mocassini in pelle, GH BASS (179 €). Occhiali da sole in metallo, GUCCI (320 €).

Claire Wilcox, storica della moda e co-curatrice dell'esposizione, indica un'altra coppia: un abito regale della collezione primavera-estate 2022 di Edward Crutchley giustapposto a una vestaglia del XIX secolo (realizzata con tessuti femminili riciclati). È un altro esempio di come la mostra si sforzi di superare il confine fra ciò che gli uomini hanno indossato nel corso della storia e su quello che potrebbero indossare oggi. «Da 150 anni non portano più pizzi e nastri, non sarebbe bello se ricominciassero a farlo?», suggerisce McKever. Un altro ritratto, proveniente dalla corte di Giacomo I, mostra Dudley, 3° Barone North: il look è completamente nero e porta un attillato farsetto da cui sbuffano pantaloni alla zuava. Un capo, che lo riecheggia, ma in pelle, era stato proposto da Gianni Versace in una sfilata donna nel 1992 (lo stilista era un regolare frequentatore del V&A). Per McKever è l'ennesimo esempio di come uno stilista contemporaneo abbia potuto reinventare contemporaneamente il tradizionale abbigliamento maschile e quello femminile. Le scene con Tilda Swinton nei panni di Orlando, il film del 1992 di Sally Potter, tratto dall'omonimo romanzo di Virginia Woolf sono un'esplorazione dei confini di genere. Ed ecco, di nuovo, messa in luce l'idea di una moda gender fluid. Anche le collezioni primavera-estate 2022 riflettono un gusto audace: squarci rivelatori, camicie a strati sovrapposti, fantasie, shorts con proporzioni voluminose e, a volte, gonne.

“Portrait of Charles Coote, 1st Earl of Bellamont, in Robes of the Order of the Bath” (1773-74), di Joshua Reynolds. Courtesy National Gallery of Ireland.

Oggi, più che in passato, gli uomini comprano gioielli importanti, portano borse una volta definite “da donna” e indossano colori brillanti e intensi. Jonathan Anderson è uno degli stilisti che, negli ultimi anni, più ha sperimentato nel menswear: in mostra ci sono i top a fascia e gli shorts con orlo a balze che aveva proposto nella collezione autunno-inverno 2013. Ai tempi, era sembrata una provocazione. Con il senno di poi, lo stilista aveva già intuito un cambiamento di mentalità. «La risposta alla collezione fu abbastanza estrema», ricorda oggi Anderson. «Suscitò reazioni molto emotive e contrapposte. Il che mi fece capire che nello zeitgeist c'era qualcosa di cui non si parlava. Quella collezione era così diretta, esplicita, non faceva compromessi e non se ne scusava. Parlava dell'autodeterminazione e celebrava l'idea che sei tu (il consumatore) a scegliere (il guardaroba), non io».