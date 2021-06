Svolta nel mercato dei farmaci in Cina, aziende straniere più tutelate

3' di lettura

Il dialogo bilaterale tra Usa e Cina porta novità anche nel mercato farmaceutico cinese, da oggi 1 ° giugno è in vigore la nuova legge sui brevetti inclusa nella Fase 1 del deal bilaterale siglato il 15 gennaio 2020 con un capitolo importante dedicato alla sanità. Un mercato, quello cinese, dominato dai farmaci generici (non più sotto brevetto e, quindi, a basso costo e con rimborsi contenuti per lo Stato) in cui la rete ospedaliera fa la parte del leone con il 60% e un fatturato di 834 miliardi di yuan (in dollari Usa, circa 130 miliardi), e il 29% in mano alle multinazionali. In generale, le aziende straniere toccano solo un quarto del mercato totale.



Il debutto cinese del Patent Linkage

Sempre in bilico tra esigenze di risparmio e apertura alla qualità in linea con il piano Health China 2030, stavolta Pechino ha messo mano al sistema con un upgrade significativo.

Nella nuova legge sui brevetti debutta il Patent linkage, un meccanismo sul modello americano che rafforza la tutela in giudizio dei diritti di sfruttamento industriale dei prodotti di marca rispetto ai generici.

Nell’immediato viene introdotto l’allungamento della durata brevettuale di un nuovo farmaco già approvato per la commercializzazione dalla National Medical Products Administration.

La possibilità di estendere il termine a tutela dei brevetti (di norma 20 anni, dal 1993) serve a compensare il tempo impiegato per la revisione e l’approvazione di un nuovo farmaco da commercializzare per la prima volta sul mercato (Patent term extension).