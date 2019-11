Svolta tedesca: sì alla garanzia unica dei depositi bancari In un intervento sul Financial Times il ministro delle Finanze Scholz apre a uno schema condiviso per tutelare i conti correnti all’interno dell’Unione bancaria ma pone condizioni molto severe di revisione delle regole di Redazione esteri

1' di lettura

Olaf Scholz ha fatto «un passo per niente piccolo per un ministro delle Finanze tedesco» aprendo a uno schema comune per la garanzia dei depositi dei risparmiatori all’interno dell’Eurozona dopo anni di ostilità della Germania che hanno bloccato il completamento dell’unione bancaria. Nell’intervento sul Financial Times, Scholz ammette che il ruolo dell’Europa verrebbe messo a rischio se non riuscisse a completare l’integrazione del suo sistema finanziario.

«È innegabile il bisogno di completare l’unione bancaria. Dopo ani di discussioni lo stallo deve finire». La Brexit, che porterà alla perdita per l’Unione europea del suo centro finanziario, significa anche che il blocco deve pronuovere una maggiore integrazione delle sue banche.

Lo schema di riassicurazione

Un’ammissione che arriva però accompagnata da molti caveat. Berlino infatti finora ha sostenuto di non voler assumere obblighi di garanzia in caso di dissesti bancari per non mettere a carico dei suoi contribuenti fallimenti derivanti da situazioni di rischio che non può controllare direttamente. Il sistema di riassicurazione di cui adesso parla il ministro Scholz agirebbe come un backstop rispetto ai fondi nazionali di garanzia aiutando ad assicurare che i Governi possano onorare il proprio impegno di proteggere i depositi fino a 100mila euro in caso di fallimenti .

Le condizioni

Le condizioni poste dalla proposta di Scholz rischiano però di diventare un terreno di scontro con i Paesi con un sistema bancario più fragile e anche di sollevare obiezioni nella stessa Germania.