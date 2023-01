Ucraina ultime notizie. L’ira di Mosca: «Distruggeremo i tank Usa». Casa Bianca: alle 18 discorso di Biden

12:25 Ucraina aumenta le pene per diserzione e disobbedienza



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato oggi una legge che aumenta le pene per la disobbedienza e la diserzione nell’esercito, mossa criticata dagli attivisti per i diritti umani. Secondo il testo pubblicato sul sito web del Parlamento ucraino, che lo ha adottato a dicembre, i reati in questione includono il rifiuto di obbedire a un ordine, la minaccia a un comandante, la diserzione e la fuga dal campo di battaglia o il consumo di alcolici. In particolare, vieta ai tribunali di ridurre le pene o di concedere condanne condizionali ai soldati condannati. Questa disposizione è stata molto criticata, anche se la severità delle pene non è cambiata in modo significativo con la nuova legge. I soldati ucraini rischiano fino a 12 anni di carcere per diserzione, fino a dieci anni per disobbedienza o rifiuto di combattere e fino a sette anni per aver minacciato un ufficiale superiore. Quando è stato discusso in Parlamento, il testo è stato criticato dagli attivisti per i diritti umani e diverse organizzazioni hanno invitato il Presidente a non firmarlo. Una petizione contro la legge registrata sul sito web della presidenza aveva raccolto quasi 35.000 firme a dicembre. “Invece di ringraziare l’esercito, che ha respinto un’invasione russa su larga scala per quasi un anno e ha portato a termine con successo le operazioni di liberazione del territorio, riceviamo pene detentive per il minimo disaccordo o osservazione ai comandanti”, si legge nella petizione. La proposta di legge è stata sostenuta dal Capo di Stato Maggiore ucraino Valery Zaluzhny.