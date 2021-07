Svolta Ue: stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035

Dal 2030 il 40% dell’energia da rinnovabili

Nel frattempo, la Commissione europea vuole che dal 2030 in poi il 40% dell'energia prodotta venga da fonti rinnovabili. Il pacchetto prevede anche la decarbonizzazione attraverso le foreste in particolare. Da qui al 2030 l'Europa dovrà essere capace di ritirare dall'atmosfera fino a 310 milioni di tonnellate di Co2. La strategia prevede che vengano piantati almeno tre miliardi di alberi in tutta l'Unione europea sempre entro la fine del decennio.

Fondo sociale per il clima

La rivoluzione ecologica presentata da Bruxelles vuole aiutare l'ambiente creando un nuovo volano industriale. I nodi sono almeno due: da un lato preservare la competitività dell'economia e dall'altro evitare costi sociali eccessivi.

La Commissione propone un nuovo Fondo sociale per il Clima. Per il periodo 2025-2032 avrà a disposizione 72,2 miliardi di euro per aiutare le famiglie più penalizzate da obiettivi climatici che provocheranno un inevitabile aumento delle bollette.Con l'aiuto dei paesi membri, l'ammontare di cui sarà dotato il nuovo strumento finanziario potrebbe salire a 144,4 miliardi di euro.

L'obiettivo è di evitare il ripetersi delle rivolte sociali a cui abbiamo assistito in Francia nel 2018 con il movimento dei gilets jaunes. Bruxelles è ottimista: «Grazie alla legislazione esistente, le emissioni di gas ad effetto serra sono già diminuite nell'Unione del 24% rispetto al 1990, mentre l’economia europea è cresciuta di circa il 60% nello stesso periodo».

«La direzione generale è quella giusta, ma il diavolo è nei dettagli con molti dettagli estremamente importanti per trovare il giusto equilibrio tra l’ambizione climatica e le sfide economiche e tecnologiche», ha commentato Pierre Gattaz, il presidente di Business Europe. Sul fronte opposto, Jorgo Riss direttore di Greenpeace Europa ha osservato che «molte politiche non entreranno in vigore prima di dieci anni o più, come l’eliminazione graduale delle auto inquinanti a partire dal 2035».