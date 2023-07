Svolta a Vilnius: sì di Erdogan alla Svezia nella Nato

I nodi sul tavolo delle trattative

In breve, sui due fronti ecco i nodi sul tavolo. Sul versante americano in ballo c’è la controversa vendita di caccia F16 al governo turco. Sul fronte europeo, da tempo Ankara e Bruxelles stanno negoziando una modernizzazione del trattato che regolamenta l’unione doganale tra la Turchia e l’Unione europea (si veda Il Sole/24 Ore del 7 aprile 2021). La questione è ormai urgente per un paese che ha una inflazione elevatissima, ed evidenti difficoltà economiche.

A questo proposito, primi segnali di disgelo erano giunti nella prima serata dopo un incontro definito “buono” con il presidente Erdogan, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel prometteva su Twitter «di rilanciare il rapporto turco-europeo». Lo sguardo a questo punto corre proprio al negoziato sulla modernizzazione dell’unione doganale. Da tenere presente a proposito della prossima adesione della Svezia alla Nato la posizione dell’Ungheria che ancora deve ufficializzare il suo via libera.

Su altri aspetti, il vertice di oggi e domani è segnato da tensioni. Il nodo dei negoziati dedicati alle conclusioni del summit riguarda il modo in cui trattare il desiderio ucraino di entrare nella Nato. Alcuni paesi spingono per un ingresso rapido, mentre altri, come la Germania e gli Stati Uniti, frenano per paura di trovarsi nella situazione di dover intervenire nella guerra russo-ucraina, ex articolo 5 del Trattato dell’Alleanza atlantica. Le diplomazie sono alla ricerca di un compromesso.

