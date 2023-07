Svolte radicali per rilanciare la borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Potrà la Borsa tornare a ricoprire il ruolo di grande volano di sviluppo a supporto delle imprese e dell’economia del Paese? In molti si stanno ponendo questa domanda e ci sono numerosi tavoli aperti che stanno giustamente cercando di affrontare e risolvere questo problema, mitigando potenziali disallineamenti e cercando di introdurre importanti innovazioni, certamente necessarie.

È tuttavia fondamentale che queste modifiche vengano fatte in modo attento, evitando di penalizzare alcune categorie di imprese rispetto ad altre (ad esempio le società in via di quotazione rispetto a quelle già quotate) o escludere da tali riforme segmenti di mercato particolarmente interessanti e dinamici, come il segmento Euronext Growth, che peraltro è quello di maggiore interes

Ma basteranno i provvedimenti oggi in discussione a risollevare le sorti della nostra Borsa? Personalmente temo di no.

La Borsa è un mercato (o meglio, uno dei mercati oggi a disposizione delle aziende che hanno bisogno di finanziarsi) che necessita inevitabilmente di “compratori” disposti a pagare un prezzo “giusto”, altrimenti chi vende si rivolgerà a chi questo prezzo è disposto a pagarlo, spesso operatori privati stranieri. Il vero tema è quindi come incrementare il numero dei compratori “al prezzo giusto”. E per farlo, la strada è quella di rendere tale mercato il più efficiente, efficace, diretto ed economico, in modo che possa veramente competere con le soluzioni alternative a disposizione delle imprese. E quando si parla di rendere efficace, efficiente e meno costosa una relazione di business, di qualsiasi genere essa sia, è inevitabile pensare a come le nuove tecnologie abbiano in numerosi settori spazzato via i paradigmi di riferimento, anche stravolgendo lo scenario competitivo e gli operatori coinvolti, riducendo se non azzerando i livelli di intermediazione e rendendo tutto più veloce, diretto, semplice ed economico. È quindi difficile pensare che ciò non possa accadere anche in questo caso e non saranno certo le normative, i vincoli e la burocrazia a bloccare un eventuale sviluppo in tal senso: potranno solo rallentare, per poco, il processo, senza peraltro impedire il possibile ingresso di nuovi operatori dotati di caratteristiche e competenze più competitive e adatte alle attuali esigenze degli investitori e dei mercati.

Il fatto che gli attuali tavoli di lavoro siano in gran parte composti da istituzioni ed intermediari che già operano – anche in maniera esperta - in questo mercato certo non agevola tale genere di riflessioni, in quanto essi sono anche comprensibilmente e inevitabilmente orientati a mantenere un certo ordine nelle cose, nei ruoli e nei processi, pur cercando di innovarli e migliorarli, ma entro certi limiti e meccanismi. Ma sono proprio questi che dovrebbero essere messi in discussione.