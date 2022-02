Swanky, un brand che copre dalla friulane ai pigiami

Nel frattempo il team ha deciso di allargare la linea prodotti puntando non solo sui sabot come derivazione della friulana classica, ma anche scegliendo di realizzare beauty case di stoffa, le borse estive, ma anche costumi da bagno e teli mare che sono stati lanciati la scorsa estate.

«Questo autunno, invece, abbiamo scelto di realizzare per Natale anche i pigiami - dice ancora Federica -, si tratta di prodotti fatti in Italia da artigiani scelti con attenzione e cura. Tutti prodotti che vengono personalizzati gratuitamente su richiesta del cliente. Abbiamo cercato artigiani specializzati nelle diverse zone d’Italia: per esempio le friulane vengono prodotte in Friuli-Venezia Giulia, per i beauty abbiamo trovato un artigiano in Veneto, mentre i nostri pigiami sono prodotti nella zona di Varese. Infine i costumi vengono realizzati nella zona di Napoli».

Il brand viene definito dai fondatori “digital native vertical brand”, pertanto la vendita avviene principalmente su canali digitali, ma a Como, Genova e Milano il prodotto si trova anche in alcuni negozi.

«Il 70% delle vendite avviene online attraverso il sito di ecommerce - concludono dalla società -. Anche perché il prodotto si rivolge a un target di clientela propenso a comprare online». Anche la personalizzazione dei capi si può scegliere in rete.

Il prossimo prodotto, che sarà lanciato in estate, è una linea di friulane con materiali differenti dai classici, in cotone e altre fibre ma anche in fantasia. Le prove sono iniziate a giugno scorso, mettendo in produzione friulane con bordo a contrasto.