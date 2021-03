Swarovski, addio ai prodotti “di massa”: il futuro ora è il lusso

La prima boutique ripensata secondo la nuova visione è stata proprio quella di Milano, appena inaugurata.

«Sì, e ne seguiranno presto molte altre. Avremo meno negozi, ma più grandi e significativi. Anche se le vendite digitali oggi rappresentano ben il 30% del totale, le boutique fisiche sono e resteranno un pilastro del nostro business. Allo stesso tempo abbiamo ripensato la loro formula: le high street di tutto il mondo sono diventate molto simili, un po' noiose. Alle persone manca un'esperienza di acquisto interessante, e anche per questo si rivolgono all'e-commerce. Milano è un buon esempio di questa rivoluzione e offre un modo totalmente diverso di interagire con Swarovski e con il suo “crystal lifestyle”».

Il nuovo negozio Swarovski a Milano

La scelta di Milano come prima, nuova apertura rappresenta un tributo all'Italia?

«L'Italia è uno dei nostri mercati più importanti, sia per le vendite sia per le collaborazioni con i suoi grandi brand. E questo anche per l'attitudine alla moda degli italiani, che amano il vestirsi bene più di altre nazionalità. Abbiamo imparato molto dall'Italia e il vostro Paese avrà un'influenza sempre più importante anche sul nostro nuovo corso».

Parlando invece di digitale, quale è l’ecosistema digitale di Swarovski oggi?

«L'e-commerce al momento genera quasi il 30% delle nostre vendite e con questa percentuale ci collochiamo fra i primi marchi dell’industria per vendite digitali. Ci siamo riusciti perché avevamo già una piattaforma perfettamente funzionante, costruita soprattutto nell’ultima decade, e oggi più che mai siamo pronti ad accelerare per rispondere alla domanda, che è cresciuta molto durante quest’anno di pandemia. Anche nei momenti più complicati, parlo dei lockdown, quando la domanda era estremamente forte, siamo stati in grado di fare consegne, la nostra struttura non è mai venuta meno. E questo ci ha dato dei vantaggi rispetto ad altri. Sul fronte della comunicazione, abbiamo unificato tutti i canali social, per dare al cliente un messaggio più coerente e forte e anche per dargli la possibilità di trovare prima quello che sta cercando».

Wattens e la manifattura Swarovski

Il futuro però prevede anche tagli sul fronte delle risorse umane: ne avete annunciati circa 6mila entro il 2023.

«È necessario adattarsi per poter far andare avanti un'azienda, è una responsabilità verso il suo futuro. Non è certo una gioia per noi ridurre il personale dei negozi e quello delle manifatture. Ma se le cose andranno bene sarò il primo a voler assumere, in qualsiasi campo serva».

L'azienda appartiene ancora alla famiglia fondatrice, ma potrà esserci la Borsa nel futuro di Swarovski?

«Non è in programma ora, ma non lo escludo. Se serviranno aperture del capitale o partner strategici o finanziari per farci crescere, lo valuteremo».