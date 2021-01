Swarovski, il Covid fa incrinare la grande dinastia dei cristalli

Robert Buchbauer, ceo Swarovski

L'obiettivo di Buchbauer è abbandonare la fascia mass market di Swarovski e innalzare l'asticella dei prodotti, investendo in esclusività, e producendo meno con posizionamento di prezzo più alto. Come accade per molti altri settori, anche nel mondo dei cristalli la concorrenza low cost dei prodotti provenienti da Cina ed Egitto affligge la parte bassa del business, la fetta più ampia delle vendite Swarovski: a Bloomberg Buchbauer ha detto «è molto doloroso, ma dobbiamo fare i passi che avremmo dovuto fare anni fa. In futuro ci concentreremo su prodotti di più alta qualità e con design unici piuttosto che cercare di offrire tutto a tutti. I cristalli Swarovski su una T-shirt non sostengono i nostri profitti e danneggiano l'immagine del nostro brand».

Una serata fra i cristalli «magici» di Swarovski

Swarovski in realtà aveva già fatto degli investimenti in questo senso: il più importante risale al 2008, con il lancio della linea Atelier Swarovski, bijoux con prezzi fino a 600 euro circa, che si è arricchita di recente della collezione Fine Jewlery, pezzi unici o edizioni limitate impreziosite ad diamanti e altre gemme sintetiche e con prezzi anche fino a 45mila euro.

Buchbauer, e la parte della famiglia che lo sostiene, non vuole però agire solo sul prodotto, la cui formula è gelosamente custodita e protetta: il piano di rilancio prevede infatti anche un ridimensionamento importante della rete di vendita, con la chiusura di 750 dei circa 3mila negozi Swarovski nel mondo, metà a gestione diretta e metà in franchising. Anche in questo caso l'obiettivo è puntare sulla qualità, con meno negozi ma più rilevanti, creati a partire dal concept del Crystal Studio, modello di boutique firmato Patricia Urquiola che ha debuttato nel 2019 a Milano e che è stato replicato anche a Parigi, Pechino, Shanghai e Londra.

Il Crystal Studio di Milano

Non è finita: la parte più dolorosa del piano Buchbauer, che dovrebbe concludersi entro il 2023, è il taglio di 6mila dei circa 32mila posti di lavoro nel gruppo, di cui 1800 nella sede di Wattens, con un forte impatto sull'occupazione della zona. Il sindaco di Wattens, Thomas Oberbeirsteiner, ha parlato alla stampa locale di «uno shock. Nei prossimi mesi molte famiglie ne sentiranno le conseguenze».

Le perdite di Swarovski, ha aggiunto, hanno fatto già fatto sfumare entrate per 2 milioni di euro alla città, che dunque dovrà rivedere le spese per le opere pubbliche come piscine e strade. Sui conti pubblici ha pesato la chiusura, causa Covid, dell'attrazione più importante di Wattens, il KrystallWelten, sorta di luna park dei cristalli inaugurato proprio da Gernot nel 1995 e che da allora ha portato 15 milioni di visitatori nel paese.