Swatch accelera a Zurigo dopo conti sopra stime, ricavi record

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una seduta di buoni rialzi per le Borse europee e per il comparto del lusso, Swatch viaggia a passo di carica e mette a segno una performance da incorniciare a Zurigo, dopo i conti che hanno messo in luce una crescita record nella prima metà dell'anno. Il titolo del gruppo degli orologi, che ha tra i propri marchi anche Omega, Tissot e Longines, sale sui livelli che non si vedevano dalla seconda metà di maggio.

La società ha fatto sapere che le vendite hanno registrato un'accelerazione grazie alla fine delle misure restrittive che erano state messe in atto durante la pandemia. I ricavi (+18% a 4,019 miliardi di franchi, un valore semestrale record) hanno anche beneficiato del buon andamento delle attività in Europa e Nord America. Nel primo semestre, l'utile operativo è salito del 36,4% a 686 milioni di franchi, contro i 604 milioni attesi dagli analisti. Il margine operativo si è attestato al 17,1% (contro il 13,9% precedente) e l'utile netto è salito del 55,6% a 498 milioni di franchi. Tra l'altro, il management ha detto di vedere «eccellenti opportunità di crescita per la seconda metà dell'anno», pur mettendo in guardia sul fatto che movimenti valutari sfavorevoli potrebbero rallentare i risultati (nel primo semestre il dollaro debole su euro e franco ha pesato per 242 milioni di franchi sul fatturato del semestre).