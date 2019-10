Swatch non rinnoverà il contratto di licenza per Calvin Klein

La fine della collaborazione con Calvin Klein non dovrebbe, secondo Weber, incidere sull’utile per azione di Swatch Group. Alla Borsa di Zurigo le azioni di Swatch Group dopo l’annuncio hanno registrato un lieve rialzo, passando poi a un leggero ribasso a metà seduta, in una giornata in cui anche l’indice elvetico delle blue chip, lo Smi, è in lieve contrazione.