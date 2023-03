Swatch porta Botticelli, Hokusai e la Pop Art sul quadrante

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con i sette nuovi modelli della Art Journey Collection presentati nei giorni scorsi, Swatch ha ampliato il ricco capitolo delle collaborazioni con il mondo dell’arte. Gli orologi nascono da una partnership con tre dei musei più importanti del mondo (gli Uffizi di Firenze, il MoMA di New York e il Louvre Abu Dhabi) e con la Fondazione Magritte, e riproducono famosissime opere d’arte, interpretate dal brand focalizzandosi ed evidenziando alcuni particolari.

«L’arte è il miglior modo possibile per esprimere noi stessi nel mondo, oltre che essere uno degli elementi che caratterizza maggiormente il nostro dna – dice Alain Villard, ceo di Swatch –. Lanciando questi modelli volevamo che i nostri i nostri clienti indossassero dei capolavori al polso». Sono già disponibili i due Swatch x MoMA (è la seconda collaborazione con l’istituzione americana dopo quella del 2021) che presentano le opere Reverie del 1965 e Girl del 1963 di Roy Lichtenstein, uno dei più riconosciuti interpreti della Pop art, e i due Swatch x Magritte, che delle opere del pittore surrealista mostrano, nel primo modello, Le fils de l’homme del 1964 e La trahison des images del 1929.

Dal 13 aprile saranno invece in vendita i primi due Swatch x Le Gallerie degli Uffizi con l’Allegoria di Primavera e la Nascita di Venere, due capolavori di Sandro Botticelli, uno dei più grandi pittori del Rinascimento. Lo Swatch x Louvre Abu Dhabi sarà infine un modello a due facce, che da un lato riporta la The Great Wave Off Kanagawa, opera del 1831 di Katsushika Hokusai,e dall’altro l’Astrolabio realizzato tra il 1726 e il 1727 da Muhammad ibn Ahmad Al-Battuti. «Queste partnership nascono sia perché siamo contattati noi dai musei, sia perché siamo noi che abbiamo l’ambizione di andare da loro. Questo è possibile grazie al lavoro che abbiamo fatto negli anni in questo campo», chiude Carlo Giordanetti, ceo di Swatch Art Peace Hotel.