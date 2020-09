Swatch rilancia la sua prima collezione, nasce 1983 in versione bio Composta da sei modelli Gent e sei New Gent, i materiali utilizzati sono stati estratti dai semi di ricino, mentre il packaging è composta da amido di patate e tapioca di Paco Guarnaccia

Swatch punta su materiali bio per il lancio della collezione 1983. Si tratta di una collezione di sei orologi della linea Gent che richiama i primissimi modelli con i quali il brand svizzero ha debuttato sul mercato il 1° marzo 1983, una data storica visto il grande impatto che da quel momento Swatch ha avuto come fenomeno di costume.

Ma non solo: è anche per un'attenzione rivolta agli anni 80 che, con film come “It” e serie tv come “Stranger Thing”, i modelli dell’esordio sono tornati prepotentemente sulla scena. Della collezione 1983 fanno parte anche sei New Gent dalle dimensioni di 41 mm di diametro (gli altri hanno una cassa di 34 mm). I materiali naturali utilizzati sono stati estratti dai semi di ricino. Inoltre, il packaging riciclabile e biodegradabile dei modelli 1983 è composto in PaperFoam, un mix di amido di patate e tapioca.

Per il marchio Swatch questa nuova collezione rappresenta un punto di svolta, al pari di altri passaggi tecnologici che ne hanno contraddistinto la storia. Come l'introduzione nel 1995 della collezione Solar a ricarica solare o dei modelli Access che funzionavano anche come skipass sulle piste da sci. Lo stesso vale per i sottilissimi orologi Skin del 1997, i Paparazzi del 2004, tra i precursori degli attuali smartwatch in grado di far leggere dei messaggi al polso e mostrare le previsioni metereologiche, fino ai Sistem 51 del 2013 con il calibro meccanico in 51 pezzi interamente assemblato in modo automatizzato.

La collezione 1983 interpreta la sensibilità green dei giovani cui l'azienda da sempre si rivolge, il tutto senza perdere il caratteristico spirito fun che ha reso Swatch un marchio intergenerazionale.