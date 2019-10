Swg: accelerano Pd e Renzi, in frenata Lega e M5S

Recupera Italia viva di Renzi

In recupero Italia viva, la neoformazione di Matteo Renzi, questa settimana al 5,6%. La scorsa settimana era al 4,9%.

Stabile Forza Italia

Stabile al 5% Forza Italia di Silvio Berlusconi. Alle Europee aveva incassato l’8,8 per cento.

Salgono i Verdi e + Europa

Salgono i Verdi al 2,3%, risultato conseguito alle Europee 2019. La scorsa settimana erano al 2 per cento. Il partito di Emma Bonino, + Europa, sale all’1,8%, guadagnando lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana, quando aveva incassato l’1,6%. Alle Europee era al 3,1 per cento. La Sinistra cede lo 0,1% passando all’1,8%. Alle Europee era all’1,7 per cento. Il partito di Giovanni Toti - Cambiamo! - è all’1,6%. La scosa settimana era all’1,7 per cento. Articolo 1 è all’1,5%, gli altri sono al 2,5 per cento.