Swg: avanza il centrodestra, in calo Pd e M5S

di Nicoletta Cottone

In crescita tutti i partiti del centrodestra che hanno partecipato alla manifestazione di piazza San Giovanni. In calo i due principali gruppi di governo, Pd e M5s. In lieve ascesa anche Italia viva di Matteo Renzi, sull’onda della Leopolda. Sono i risultati del sondaggio Swg condotto dal 16 al 21 ottobre, chiedendo agli elettori a quali partiti darebbero il voto se si dovesse votare per le politiche.

Saldamente in testa Salvini

Guida la classifica con il 34% la Lega di Matteo Salvini, saldamente in testa da settimane. Ha guadagnato lo 0,8% rispetto alla scorsa settimana, quando si era fermata al 33,2 per cento. Quasi in linea con l’esplosivo risultato delle Europee, quando le urne avevano consegnato a Salvini il 34,3% dei consensi.

In calo Pd e M5S, in aumento Renzi

Settimana no per i due grandi partiti di governo. Perde lo 0,6% il Pd di Nicola Zingaretti, che passa dal 19,4% della scorsa settimana al 18,8% di questa. Indietro rispetto al 22,7% incassato alle ultime Europee. In discesa anche il M5S al 17,8%, che perde colpi rispetto al 18,6% incassato nella precedente rilevazione del 14 ottobre. In aumento comunque rispetto al deludente risultato delle Europee, quando si era fermato al 17,1 per cento. Conferma il sorpasso di Forza Italia la neo formazione politica di Matteo Renzi, Italia viva. La rilevazione del 21 ottobre gli assegna il 5,6%, contro il 5,3% della settimana precedente.

Svetta Fdi, in aumento anche Berlusconi

La manifestazione di piazza San Giovanni ha portato frutti non solo a Salvini, ma anche a Giorgia Meloni e a Silvio Berlusconi. Fratelli d’italia sale all’8,4%, dal 7,6% della scorsa settimana. In netto aumento rispetto al risultato delle Europee, quando aveva incassato il 6,5 per cento. In recupero anche Forza Italia al 5,5% contro il 5,1% della settimana precedente. In calo rispetto al risultato delle Europee quando aveva incassato l’8,8 per cento.