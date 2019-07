Swg: il caso Sea Watch spinge in alto la Lega. Stabile il Pd, in calo M5S Bene la Lega grazie al braccio di ferro con la capitana Rackete. Pd stabile al secondo posto. Pentastellati in calo di Nicoletta Cottone

Swg: Lega in crescita grazie a Sea Watch Pd stabile, M5S in calo

2' di lettura

Il caso Sea Watch, che ha visto una forte contrapposizione fra il vicepremier Matteo Salvini e la capitana Carola Rackete, fa volare la Lega, che guadagna lo 0,7% nelle intenzioni di voto. Nel sondaggio targato Swg, infatti, la Lega di Matteo Salvini svetta al 38% nelle intenzioni di voto, guadagnando lo 0,7% di consenso in una settimana. Alle ultime europee la Lega era al 34,3%. La domanda posta da Swg alla platea di 1.500 soggetti maggiorenni, fra il 26 giugno e il 1° luglio 2019, è stata: «Se dovesse votare oggi alle Elezioni politiche a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto?».

GUARDA IL VIDEO - Swg: Lega in crescita grazie a Sea Watch Pd stabile, M5S in calo

Pd stabile al secondo posto

Sul podio, al secondo posto nel sondaggio, c’è il Pd di Nicola Zingaretti, stabile al 22,6%, come la settimana scorsa. Alle Europee 2019 aveva incassato il 22,7%.

M5S in calo

In netto calo il M5s al 17,2%, che in una settimana ha perso 0,8 punti (era al 18%). Alle Europee era al 17,1%.

Lieve calo per Fi e Fdi

In lievissimo calo Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi che è appena tornato all’Europarlamento dopo le ultime Europee, dove aveva incassato l’8,8%. Questa settimana il suo partito è al 6,5%, contro il 6,6% della scorsa settimana. Scende leggermente anche il termometro della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, questa settimana al 6,4%, contro il 6,5% della scorsa (dato che aveva registrato anche alle elezioni europee).