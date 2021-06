Swg: continua l’avanzata di Giorgia Meloni, a un decimo da Salvini. In calo Pd e M5S

2' di lettura

Fratelli d’Italia continua la sua avanzata ed è solo a un decimo di punto dalla Lega. È il risultato del sondaggio Swg dell’ultima settimana sulle intenzioni di voto degli italiani alle prossime politiche. A un campione rappresentativo nazionale costituito da 1.200 maggiorenni è stato chiesto cosa voterebbero alle prossime politiche. La Lega resta in testa con il 20,6%, ma è tallonata dal partito di Giorgia Meloni al 20,5 per cento. In calo Pd e M5s, stabile Forza Italia di Silvio Berlusconi.

Continua l’ascesa di Giorgia Meloni

La Lega di Matteo Salvini è in calo dello 0,3% questa settimana e scende al 20,6 per cento. Nella rilevazione del 14 giugno era al 20,9%, comunque in netto calo rispetto al risultato delle Europee 2019 quando era al 34,3 per cento. Continua l’ascesa di Giorgia Meloni che dopo aver superato M5S e Pd, tallona la Lega di Salvini a un solo decimo di distanza. Nell’ultima rilevazione di Swg è al 20,5%, in crescita dello 0,1% rispetto alla rilevazione del 14 giugno. In netta avanzata rispetto al risultato delle Europee 2019 quando era al 6,5 per cento, 14 punti in meno rispetto al risultato attuale. Perde ancora colpi il Pd, che pur restando terzo nella classifica sulle intenzioni di voto di Swg, lascia sul terreno lo 0,4% e si attesta al 18,6%, in calo rispetto al 22,7% delle Europee 2019. Scende al 16% il M5S, che segna un meno 0,2% rispetto alla rilevazione del 14 giugno, in calo rispetto al 17,1% delle Europee 2019.

Stabile Forza Italia, cresce Azione

Stabile al 6,8% Forza Italia, in crescita dello 0,4% Azione di Carlo Calenda, candidato sindaco della capitale che si attesta al 3,8 per cento. Incassa uno 0,2% in più rispetto alla rilevazione del 14 giugno Sinistra italiana al 2,5%, sale dello 0,1% Mdp-Articolo 1 che raggiunge il 2,4 per cento. Italia viva di Matteo Renzi è al 2,3% (+ 0,3% rispetto alla rilevazione del 14 giugno). In lieve calo + Europa all’1,9% (-0,1%), i Verdi all’1,8% (-0,1%). In lievissimo aumento Coraggio Italia - il nuovo partito di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro all’1,3% (+0,1%). Le altre liste sono all’1,5%, in calo dello 0,1% rispetto alla rilevazione del 14 giugno.