Swg: cresce Meloni, in calo il M5s Lega in lieve aumento e Pd sostanzialmente stabile di Nicoletta Cottone

Giorgia Meloni, leader di Fdi (Ansa)

2' di lettura

Giorgia Meloni in crescita, Lega in lieve aumento, Pd sostanzialmente stabile. Arretra di un punto il M5s. Lo attesta il sondaggio di Swg, condotto su un campione rappresentativo di 1.200 maggiorenni, nella settimana dal 12 al 17 febbraio 2020. Ecco i risultati.

Salvini il lieve aumento, Pd Stabile

La Lega di Matteo Salvini è al 32,4%, lo 0,2% in più rispetto alla rilevazione del 10 febbraio. Ancora sotto di poco meno di due punti (-1,9%) rispetto al risultato delle Europee 2019, quando era al 34,3 per cento. É sostanzialmente stabile il Pd, che scende dello 0,1%, raggiungendo il 20,6 per cento. Alle Europee 2019 era al 22,7 per cento.

Perde un punto il M5S, sale Fdi

Perde un punto il M5S, che si attesta al 13 per cento (era al 14% nella rilevazione della scorsa settimana). Alle Europee era al 17,1 per cento. Ancora in crescita Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che raggiunge l’11,3%, guadagnando mezzo punto rispetto alla scorsa rilevazione del 10 febbraio. In netto vantaggio sul responso delle urne delle Europee, quando era al 6,5 per cento. Forza Italia perde lo 0,3% rispetto alla scorsa rilevazione e si attesta al 5.1%, sotto del 3,7% rispetto al risultato delle Europee, quando aveva incassato l’8,8 per cento.

Stabile Italia viva

É stabile al 4,2% Italia viva di Matteo Renzi, Azione di Carlo Calenda è al 3% (-0,2% rispetto alla scorsa rilevazione). Sinistra/Mdp è al 2,9% (era al 2,8% il 10 febbraio). Guadagnano lo 0,2% i Verdi, che salgono al 2,3 per cento. Emma Bonino con + Europa è all’1,9% (era al 2%), mentre Cambiamo! di Giovanni Toti è stabile all’1,2 per cento. Le altre liste sotto l’1% sono al 2,1 per cento.

Per approfondire

● Emorragia M5s, anche De Toma e Silvestri lasciano e passano al Misto

● Calabria, Santelli: capitano Ultimo assessore all'ambiente