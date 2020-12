Swg: cresce il Pd, in lieve calo M5S e Lega Stabili Fdi e Forza Italia che confermano le intenzioni di voto ottenute nella rilevazione del 30 novembre di Nicoletta Cottone

Cresce il Partito democratico, in lieve calo il M5S e la Lega. Stabili FdI e Forza Italia che confermano le intenzioni di voto ottenute nella rilevazione del 30 novembre. I dati emergono dal sondaggio settimanale del 7 dicembre di Swg, sulle intenzioni di voto alle prossime politiche. Swg ha eseguito il sondaggio dal 2 al 7 dicembre 2020 (metodo di rilevazione Cati-Cami-Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 maggiorenni.

In testa sempre la Lega, che perde in una settimana lo 0,1%

Sempre in testa la Lega di Matteo Salvini, che questa settimana è al 24,3%, in lieve calo (- 0,1%), rispetto al 24,4% della precedente rilevazione del 30 novembre, ma in calo di 10 punti percentuali rispetto al risultato delle Europee 2019 quando era al 34,4 per cento.

Il Pd cresce dello 0,6%

Rispetto alla precedente rilevazione del 30 novembre, il Pd passa dal 19,8 al 20,4%, guadagnando lo 0,6 per cento. Comunque in calo rispetto al risultato delle Europee del 2019, quando avevano incassato il 22,7 per cento.

Stabili Fdi e Forza Italia, in lieve calo il M5s

Stabile e saldamente in terza posizione Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 16,4%, come la scorsa settimana. In forte aumento, di poco meno di 10 punti, rispetto al risultato delle Europee 2019 che la vedeva al 6,5 per cento. Il M5s, sempre al quarto posto, è al 14,7% e lascia sul terreno 0,3 punti percentuali rispetto alla rilevazione della scosa settimana. Comunque in perdita rispetto al risultato delle Europee 2019 quado era al 17,1 per cento. Stabile Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,2 per cento (alle Europee 2019 era all’8,8 per cento).

Lieve incremento per Renzi, lieve calo per Calenda e Toti

Sinistra Italia/Mdp ha messo a segno un leggero incremento passando dal 3,4 al 3,5% (alle Europee era all’1,7%). In lieve calo Azione di Carlo Calenda che scende al 3,4% (-0,1). In crescita invece Italia viva di Matteo Renzi, che sale al 3,2% con un incremento pari allo 0,2 per cento. E cresce anche +Europa che passa dal 2,1 al 2,2%. In calo invece i Verdi, che perdono lo 0,3% e passano al 2% e Cambiamo di Giovanni Toti che perde lo 0,2% e si attesta all'1%.