Swg: in crescita Fratelli d’Italia e Lega, il Pd perde lo 0,7%

Fratelli d’Italia e Lega in crescita, Pd in calo dello 0,7 per cento. In lieve discesa anche il M5s di Giuseppe Conte (-0,3 per cento). Sono i principali risultati del sondaggio condotto da Swg fra il 1° e il 6 settembre su un campione rappresentativo di 1.200 maggiorenni (eseguito con tecnica mista Cati-Cami-Cawi).

In crescita Fdi stabile in testa e Lega

Saldamente in vetta Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che questa settimana si attesta al 21%, guadagnando lo 0,4% rispetto alla rilevazione del 30 agosto quando era al 20,6 per cento. In netto aumento rispetto al 6,5% incassato alle Europee 2019. In risalita anche la Lega di Matteo Salvini che sale al 20,4%, incassando lo 0,6% in più rispetto al risultato del 30 agosto 8era al 19,8 per cento). Un risultato comunque in calo rispetto al 34,3% delle Europee 2019.

In calo Pd ed M5s

In calo il Pd di Enrico Letta che si attesta al 18,4%, perdendo lo 0,7% rispetto alla rilevazione del 30 agosto, quando era al 19,1 per cento,In lieve calo rispetto al 22,7% delle Europee 2019. Scende al 16% il M5s di Giuseppe Conte, che perde lo 0,3% rispetto alal rilevazione del 30 agosto quando era al 16,3 per cento. Poco al di sotto del risultato delle Europee 2019 quando era al 17,1 per cento. In lievissimo calo Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,9%, che segna un meno 0,1% rispetto al 30 agosto quando era al 7 per cento. Alle Europee era all’8,8 per cento.

Stabile Azione, in lieve crescita Italia viva

Azione di Carlo Calenda è stabile al 3,7 per cento. In lieve crescita, con un più 0,2% Italia viva di Matteo Renzi al 2,6%, che sorpassa Sinistra italiana in calo al 2,4% (scende dello 0,3 per cento). I Verdi all’1,9%, in aumento dello 0,3%, sorpassano + Europa all’1,8%, in calo dello =,2 per cento. Stabile all’1% Coraggio Italia, mentre le altre liste sono all’1,5 per cento.