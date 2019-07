Swg, crescono i partiti di governo, rallenta l’opposizione

In ascesa il M5s

Cattura uno 0,6% in più questa settimana il M5S di Luigi Di Maio, nonostante le frizioni nel Governo. Rispetto alla tornata elettorale delle europee ha ottenuto l’1,4% in più. É in terza posizione.

Opposizione in calo

Questa settimana registra un calo Forza Italia (-0,4%). Perde lo 0,1% Fdi di Giorgia Meloni. In lieve calo anche +Europa di Emma Bonino (-0,2%). In lieve ripresa (+0,1%) i Verdi.