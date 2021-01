Swg: la crisi di governo fa crescere la Lega I venti di crisi di governo della scorsa settimana - che si sono materializati con le dimissioni del premier Conte, spingono il partito di Salvini di Nicoletta Cottone

Il leader della Lega Matteo Salvini (Ansa/Tino Romano)

I venti di crisi di governo della scorsa settimana - che si sono materializati con le dimissioni del premier Conte, spingono il partito di Salvini

1' di lettura

I venti sulla crisi di governo della scorsa settimana - che si materializzata oggi con le dimissioni del premier Giuseppe Conte - fanno crescere la Lega di Matteo Salvini. Il sondaggio sulle intenzioni di voto alle prossime politiche condotto da Swg nella settimana 20-25 gennaio 2020 premia la Lega, che sale dell’1,2 per cento. In calo partiti e movimenti, tranne Italia Viva (+ 0,3%) e Verdi (+0.2 per cento). Il sondaggio è stato condotto con metodo Cati-Cami-Cawi su un campione rappresentativo di 1.200 maggiorenni.

Lega in aumento



Risale al 23,5% la Lega di Matteo Salvini, guadagnando l’1,2% rispetto alla rilevazione del 18 gennaio. Alle Europee 2019 era al 34,3 per cento. Secondo il Pd al 19,6%, che perde lo 0,5% rispetto al risultato della settimana precedente (era al 22,7% alle Europee). Terzo sul podio, in lievissima flessione (- 0,2%) rispetto alla settimana precedente Fratelli d’Italia, di Giorgia Meloni: il partito è al 16,3%, poco meno di dieci punti al di sopra del risultato delle Europee (era al 6,5 per cento).

Loading...

Crescono - poco - solo Italia viva e Verdi

Il M5S è al 15,7% (- 0,1%), era al 17,1% alle Europee 2019. Forza Italia è al 6,3% (- 0,1% rispetto alla settimana prima), alle Europee era all’8,8 per cento. La neo formazione di Carlo Calenda, Azione, è al 4% (- 0.3%), Sinistra/Mdp è al 3,8% (-0,2%). In crescita solo Italia viva, al 3% (+0,3%) e Verdi al 2,2% (+0,2%). In calo +Europa all’1,9% (-0,3 per cento). Gli altri partiti sotto all’1% sono complessivamente al 3,7 per cento. Come la scorsa settimana.