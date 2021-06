Swg, Fdi di Giorgia Meloni sorpassa la Lega ed è primo partito

1' di lettura

Fratelli d’Italia supera la Lega ed è il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Il dato emerge dalla rilevazione di Swg del 28 giugno, condotta nella settimana dal 23 al 28 giugno su un campione di 1.200 maggiorenni. Scende il partito di Matteo Salvini, crescono Pd e M5s. Nelle intenzioni di voto il centrodestra è complessivamente al 48 per cento. Ecco una sintesi dei risultati.

Il salto della Meloni

Dopo un lungo tallonamento che dura da mesi, il partito di Giorgia Meloni supera la Lega e sale al 20,7%, guadagnando un ulteriore 0,2% rispetto alla rilevazione del 21 giugno. Un grande balzo in avanti rispetto alle Europee 2019,quando il partito di Giorgia Meloni era al 6,5 per cento. Perde colpi la Lega, questa settimana al 20,3%, che lascia sul terreno un ulteriore 0,3%, in netto calo rispetto alle Europee quando era al 34,3 per cento.

Loading...

In crescita Pd e M5s

Il Pd cresce dello 0,2% e si attesta al 18,8% (alle Europee era al 22,7 per cento). In ripresa il M5s che questa settimana sale dello 0,6% e raggiunge il 16,6% (era al 17,1% alle Europee).

Crescono Forza Italia, Azione e Sinistra italiana

In crescita dello 0,2% Forza Italia, che raggiunge il 7% (era all’8,8% alle Europee 2019). Azione è al 3,9% (+0,1%), Sinistra italiana al 2,7% (+0,2%), Mdp-Articolo 1 è al 2,3% (-0,1%). Scende dello 0,2% Italia viva, che si attesta al 2,1 per cento. In calo anche + Europa all’1,8% (-0,1%), i Verdi all’1,5% (-0,3%), Coraggio Italia all’1% (-0.3%). le altre liste sono all’1,3% (-0,2%).