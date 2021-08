Swg: Fratelli d’Italia primo partito, Lega sotto il 20%, cresce il M5S

1' di lettura

Fratelli d’Italia è il primo partito nelle intenzioni di voto alle prossime politiche rilevate da Swg nella settimana dal 25 al 30 agosto 2021. Giorgia Meloni conduce la classifica del sondaggio effettuato su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 maggiorenni (metodo Cati-Cami-Cawi). Sotto il 20% la Lega di Matteo Salvini, in crescita il M5S.

Fdi primo partito nel sondaggio

Alla vigilia della ripresa dell’attività politica, dopo la pausa delle settimane centrali di agosto, Giorgia Meloni è di nuovo primo partito con il 20,6%, stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2 agosto. Al secondo posto la Lega con il 19,8%, che perde rispetto alla rilevazione del 2 agosto lo 0.5 per cento. Terzo è il Pd di Enrico Letta con il 19,1%, che segna uno 0,1% in più rispetto al dato del 2 agosto, quando era al 19 per cento.

Loading...

In crescita M5S e Forza Italia

Cresce il M5s guidato da Giuseppe Conte, che si attesta al 16,3%, segnando un aumento dello 0,8% rispetto all’ultima rilevazione del 2 agosto. Cresce al 7% anche Forza Italia, che incassa lo 0,2% in più rispetto ai dari del 2 agosto. Azione cala al 3,7% (-0,2), mentre Sinistra Italiana che è stabile al 2,7 cento. Italia viva è al 2,4% (+0.2%), mentre Mdp-Art.1 è stabile al 2,3 per cento. Più Europa è al 2% (+0.2%), i Verdi all’1,6 perdono lo 0.4 per cento. Coraggio Italia è all’1% (-0.1%), mentre le altre liste sono all’1,5% (-0.3 per cento).