Swg: frena la Lega, Fdi supera il 10%

Swg: in calo la Lega, Fdi supera il 10%

La Lega frena, il M5S guadagna uno 0,3%, Fdi supera per la prima volta la soglia del 10 per cento. Sono alcuni dei risultati del sondaggio periodico de Swg, che nella settimana dal 20 al 25 novembre ha raccolto le intenzioni di voto di 1.500 maggiorenni, ponendo la domanda: «Se dovesse votare alle politiche a chi darebbe il suo voto?».

Lega in frenata

Nel sondaggio Swg frena la Lega di Matteo Salvini. Nella rilevazione del 25 novembre incassa il 33,1%, contro il 34% del 18 novembre. Indietro rispetto al risultato delle Europee 2019 quando le urne avevano assegnato alla Lega il 34,3 per cento.

Lieve calo del Pd

Il Pd nella rilevazione del 25 novembre lascia sul tappeto lo 0,2%: passa al 18,1%, contro il 18,3% della scorsa rilevazione. Comunque in calo rispetto al risultato delle Europee 2019, quando aveva segnato il 22,7 per cento.

Leggero recupero del M5S

M5S in lieve recupero rispetto alla rilevazione del 18 novembre: + 0,3 per cento. Il movimento passa al 16,5% dal 16,2%, in calo comunque rispetto al 17,1% delle Elezioni europee 2019.

Meloni per la prima volta sopra il 10%

Supera per la prima volta il 10% Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. La rilevazione Swg la colloca al 10,1%, contro il 9,55 del 18 novembre. In netto aumento rispetto al risultato delle Europee, quando aveva incassato il 6,5 per cento.