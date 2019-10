Swg: in frenata Lega e M5s, rallentano Renzi e Toti Stabile resta invece il Pd, in crescita Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Lo attesta il sondaggio condotto da Swg nella settimana dal 26 al 30 settembre su un campione rappresentativo di 1.500 maggiorenni di Nicoletta Cottone

Frenata di M5S e Lega. Ma non sono solo i partiti del vecchio governo gialloverde a segnare il passo: rallentano anche le nuove formazioni politiche di Matteo Renzi (Italia viva) e di Giovanni Toti (Cambiamo!). Stabile resta invece il Pd, in crescita Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Lo attesta il sondaggio condotto da Swg nella settimana dal 26 al 30 settembre su un campione rappresentativo di 1.500 maggiorenni.

Perde colpi la Lega

In frenata, ma saldamente in testa, la Lega di Matteo Salvini, a quota 32,8%. Perde lo 0,8% rispetto ai risultati del sondaggio del 23 settembre, quando era al 33,6% (la settimana prima era al 34%). In calo anche rispetto al risultato delle Europee 2019 quando era al 34,3%.

In lieve calo anche il M5S

Cala anche il M5S di Luigi Di Maio che si attesta al 19,6%, segnando un meno 0,4% rispetto alla scorsa settimana. Resta comunque al secondo posto della classifica Swg. Nella rilevazione della scorsa settimana (23 settembre) era al 20%, mentre la settimana prima era al 20,5%. Comunque in aumento rispetto al deludente risultato delle Europee 2019, quando aveva incassato solo il 17,1%.

Stabile il Pd di Nicola Zingaretti

Stabile al 19,4% il Pd di Nicola Zingaretti, dopo l’improvvisa uscita di Matteo Renzi dal Pd (la settimana prima aveva perso il 2,1%, in coincidenza con l’annuncio dell’addio). Alle Europee 2019 aveva ottenuto il 22,7% dei consensi.